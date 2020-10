Libia: D’Incà, "ritorno pescatori italiani priorità assoluta del governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno degli otto pescatori italiani trattenuti in stato di fermo a Bengasi “è una priorità assoluta per il Governo in tutte le sue articolazioni”. Lo ha detto oggi il ministro dei Rapporti per il Parlamento, Federico D'Incà, intervenendo all'interrogazione a risposta immediata sul fermo dei pescherecci di Mazara del Vallo a Bengasi. “L’impegno del governo è massimo, e caratterizzato, come d’obbligo in questi casi, da un basso profilo mediatico. E’ un’azione capillare e sotto traccia, con tutti coloro che possono avere un ruolo nella soluzione di questa delicata vicenda”, ha detto ancora il ministro. (Asc)