Milano: danneggia motorino elettrico e aggredisce agenti Polfer, arrestato

- Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano Lambrate hanno arrestato un cittadino italiano di 55 anni per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Mercoledì mattina i poliziotti della Polfer, avvisati da un collega della presenza di un uomo intento a danneggiare un motorino elettrico all’esterno dello scalo ferroviario, sono immediatamente intervenuti. L’uomo, ubriaco e restio a farsi identificare, ha opposto resistenza, minacciando e provando a colpire i poliziotti con calci. È stato arrestato per il reato di resistenza, e indagato in stato di libertà per danneggiamento. (com)