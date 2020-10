Abruzzo: Marsilio su linea ferrovia Roma-Pescara, "finalmente, un sogno atteso da troppo tempo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente siamo al punto di svolta definitivo per poter realizzare quello che è stato un sogno per troppo tempo. Abbiamo dato come obiettivo quello di arrivare da Pescara a Roma in meno di due ore, mentre i precedenti progetti risalenti al 2008 davano come obiettivo due ore e mezza". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del tavolo di lavoro per il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara, che si è tenuta questa mattina a Roma presso il ministero delle Infrastrutture. "Abbiamo modificato radicalmente il vecchio progetto per poter ottenere tempi compatibili con la modernità e le nuove esigenze", ha spiegato Marsilio. (segue) (Com)