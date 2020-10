Aerospazio: Profumo (Leonardo), risultati possibili grazie al coordinamento della filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati raggiunti nel settore dell’aerospazio sono stati possibili grazie ad una filiera che opera in grandissimo coordinamento: noi abbiamo cinquemila persone impegnate in questo comparto, ma soprattutto facciamo crescere con la nostra attività una filiera di Pmi molto importante. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, intervenuto oggi alla seconda giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. “Si tratta di un comparto che genera volumi di occupazione rilevanti, e che consente di sviluppare competenze uniche in vari ambiti, in cui cerchiamo di posizionarci per il futuro insieme con l’obiettivo di creare insieme alle filiere di Pmi un ecosistema italiano in grado di rimanere sul mercato in modo permanente”, ha detto. (Ems)