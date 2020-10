Speciale scuola: rischio Covid nei nidi di Roma Capitale, Usb proclama stato di agitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei nidi e nelle scuola dell'infanzia gestiti direttamente da Roma Capitale non sono garantiti gli standard di sicurezza per il contenimento del Covid-19: per questo motivo Unione sindacale di base ha proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale e, in assenza di soluzioni adeguate, procederà all'indizione di uno sciopero". Si legge in una nota di Usb che "ha più volte chiesto all'amministrazione capitolina soluzioni concrete alle criticità emerse con la ripartenza dei servizi dopo la lunga chiusura. Tutte le richieste sono cadute nel vuoto, al punto che risultano in costante aumento carichi di lavoro e responsabilità del personale, in un clima di abbandono totale per la mancanza di indirizzi gestionali". (Com)