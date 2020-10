Speciale scuola: Cecchetti (Lega), rinviare subito concorso precari, Azzolina sia coerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina "ancora sconnessa dalla realtà. Il via-libera al concorso per la stabilizzazione dei precari della scuola è una decisione assurda e pericolosa. Il rischio sanitario o c'è per tutti o per nessuno". Lo ha detto il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti. "Perché allora il ministro dell'Istruzione procede, come se nulla fosse, con un concorso per migliaia di persone nonostante l'emergenza Covid sia ancora a livelli molto alti? - ha osservato in una nota -, Una contraddizione grave ed inquietante. Proprio al ministro Azzolina abbiamo presentato in proposito un'interrogazione affinché rinvii immediatamente il concorso. Occorre tutelare la salute di docenti, studenti e delle loro famiglie, l'attività didattica e la professionalità nel mondo della scuola. Non c'è più tempo da perdere. Azzolina faccia presto o si faccia da parte". (Com)