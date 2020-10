Speciale scuola: Monza, da 13 ottobre nelle mense torna il menù invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà il prossimo martedì 13 ottobre il nuovo menù nelle mense scolastiche di Monza che preparano una media di circa 5000 pasti al giorno per le scuole primarie e secondarie monzesi. Dopo le prime settimane di avvio - dove sono stati sperimentati i nuovi modelli organizzativi introdotti dal 23 settembre in 19 plessi e il 28 settembre in 8 plessi - il Comune fa sapere in una nota di aver concordato con l’azienda Sodexo le modalità di ristorazione valide in tutte le scuole dal prossimo martedì, reintroducendo il menù invernale in vigore fino all’anno scorso, organizzato su più portate e che comprende la distribuzione della frutta fresca. I tecnici del Comune hanno effettuato diversi sopralluoghi nelle scuole nei giorni scorsi per verificare la qualità del servizio, anche alla presenza dell’assessore all’Istruzione Pierfranco Maffè, in collaborazione con il personale docente e con i commissari mensa: alcuni dei disguidi verificatisi nei primi giorni di avvio sono stati già risolti, sospendendo per esempio il menù temporaneo composto dai cosiddetti “pasti unici” e ripristinando il servizio completo di più portate, nel rispetto delle linee d’indirizzo per un’alimentazione equilibrata, già in vigore. (Com)