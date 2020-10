Speciale scuola: M5s Emilia-Romagna, 58 milioni di euro per sicurezza ed edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 58 milioni di euro per la sicurezza delle nostre scuole: è la cifra contenuta nel decreto interministeriale firmato in questi giorni dalla ministra Lucia Azzolina e ora controfirmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, che assegna agli enti locali complessivamente 855 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Per gli istituti dell'Emilia-Romagna le risorse a disposizione ammontano a 58.040.078 milioni di euro così suddivisi per le varie province: a Bologna vanno 11.815.048 seguita da Modena con 10.135.417 e Reggio Emilia con 6.958.631. Parma riceve 5.454.660 mentre per le province di Ferrara e Forlì-Cesena le risorse a disposizione ammontano rispettivamente a 5.132.674 e 5.089.290. Piacenza riceve 4.405.682, Ravenna 4.416.860 e Rimini 4.431.812. Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Emilia-Romagna, ha spiegato: "La scuola deve essere prima di tutto un luogo sicuro, ma non sempre in passato, purtroppo, lo è stato Adesso grazie all'azione del governo e della ministra Azzolina si sta cercando di sanare gravi lacune che abbiamo ereditato nel settore dell'edilizia, investendo in sicurezza e innovazione. Le risorse messe oggi a disposizione sono un primo e importante passo in questa direzione. Il prossimo sarà il Recovery Fund: buona parte delle risorse europee dovranno servire a migliorare il sistema dell'istruzione, anche per rendere più vivibili, confortevoli e moderni gli ambienti di apprendimento dove studiano i nostri ragazzi", ha concluso Piccinini. (Ren)