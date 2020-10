India: Corte suprema, “l’occupazione dei luoghi pubblici per le proteste non è accettabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha stabilito oggi che il diritto a manifestare non è assoluto e che lo spazio pubblico non può essere occupato dai manifestanti a tempo indefinito. “L’occupazione dei luoghi pubblici per le proteste non è accettabile”, ha sentenziato il collegio presieduto dal giudice Sanjay Kishan Kaul, affiancato da Aniruddha Bose e Krishna Murari. La massima autorità giudiziaria si è così pronunciata in relazione a un’istanza di rimozione del blocco stradale nel quartiere di Shaheen Bagh, a Nuova Delhi, presentata a febbraio dall’avvocato Amit Sahni. Shaheen Bagh è stato per 101 giorni, da dicembre a marzo, teatro di un sit-in contro la nuova legge sulla cittadinanza, Citizenship (Amendment) Act, o Caa, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan e che è stata contestata per il riferimento esplicito alle sei confessioni e l’esclusione dell’Islam. (segue) (Inn)