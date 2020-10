India: Corte suprema, “l’occupazione dei luoghi pubblici per le proteste non è accettabile” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta pacifica di Shaheen Bagh non è collegata ai disordini del distretto nord-orientale originati il 23 febbraio dagli scontri tra sostenitori e oppositori della norma. Le violenze si sono concentrate nelle zone di Jafrabad, Maujpur e Chandbagh e si sono protratte per alcuni giorni. Secondo i dati ufficiali, 52 persone hanno perso la vita e 526 sono rimaste ferite e 142 case sono state bruciate; sono stati effettuati circa 2.600 tra fermi e arresti e sono stati depositati 700 rapporti informativi per dare avvio alle indagini. La gestione della sicurezza è stata criticata dal Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, che ha accusato il governo centrale e quello locale di aver assistito passivamente alle violenze. (Inn)