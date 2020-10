Umbria: De Luca (M5s), Regione dimentica disabilità aggravate da malattie rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la politica abbandona le persone con gravissima disabilità, costringendole ad un percorso istituzionalizzato al di fuori delle mura domestiche, possiamo anche dichiarare il fallimento dello Stato e rassegnare in massa le dimissioni". Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, in un'interrogazione a risposta scritta alla giunta nella quale ha denunciato "risorse insufficienti per l'assistenza delle gravissime disabilità associate a malattia rara". De Luca ha spiegato: “È il caso di Andrea, 8 anni di Terni, nato con tetraparesi dovuta a microcefalia, conseguenza della mutazione del gene Sptan1, che conta solo 20 casi conosciuti al mondo. Fin dalla nascita Andrea ha mostrato episodi epilettici, poi risultati farmacoresistenti. L'Asl Umbria 2 e la Regione avevano riconosciuto ai genitori un'assistenza diretta di 36 ore settimanali di infermiere e 56 ore di Oss, con assegno di 1.200 euro mensili per l'assistenza indiretta prevista per gravissime disabilità associate a malattia rara. Lo scorso 25 settembre nella riunione di aggiornamento del Piano annuale per l'inclusività, a fronte di un aumento delle ore dell'assistenza infermieristica e contestuale riduzione di quella OSS, la copertura infermieristica notturna è stata ridotta da 5 a 3 notti”. (segue) (Ren)