Umbria: De Luca (M5s), Regione dimentica disabilità aggravate da malattie rare (2)

- Il consigliere regionale ha aggiunto: "Con la rimodulazione delle ore non si garantisce più la compresenza delle due figure con Andrea, causando rischi vitali in caso di blackout, decannulazione, tracheostomia o altri episodi che necessitano di quattro mani. L'Asl da una parte ha creato le condizioni per cui l'infermiera si trova senza il supporto della OSS, ma dall'altra non ha autorizzato la sua permanenza da sola costringendo la famiglia a trovare un parente di supporto o a rimanere in casa con l'infermiera. La situazione di Andrea si è purtroppo aggravata con gli anni, oggi ha bisogno di essere aspirato da tracheostomia 1500 volte al mese". Quindi ha continuato: "Se i genitori sono al lavoro occorre un infermiere in grado di aspirare e di gestire una eventuale decannulazione. In sintesi è indiscutibile che Andrea ha bisogno di un'assistenza infermieristica h24. Le 36 ore settimanali offerte dall'assistenza diretta coprivano 5 notti ma risultano totalmente insufficienti per le esigenze diurne tanto che i genitori hanno dovuto aumentare le ore di assistenza privata. L'attuale rimodulazione aumenta le ore diurne ma diminuisce quelle notturne". (segue) (Ren)