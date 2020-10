Umbria: De Luca (M5s), Regione dimentica disabilità aggravate da malattie rare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha chiesto: "Una situazione che sta sconvolgendo drammaticamente le vite dei genitori. Inoltre nell'ultimo Piano regionale integrato per la non autosufficienza, le risorse sono state ridotte da 1.200 euro mensili a 800 euro e non è ancora chiaro come la giunta intenda porre rimedio. La richiesta del ripristino delle ore notturne non è stata accettata e la Direzione si è rifiutata di ricevere la famiglia che ha chiesto delucidazioni. Ai genitori è stato consigliato l'internamento all'Hospice di Terni o in reparto a Foligno”. E dunque: "“La famiglia di Andrea deve essere tutelata, sostenuta dalla comunità umbra e riconosciuta come esempio.La giunta regionale dica se intende ripristinare con urgenza le 5 notti mantenendo il nuovo monte ore dell'assistenza infermieristica e riportando il monte ore Os come precedentemente stabilito. Dica se intende aumentare le ore di assistenza diretta a disposizione delle famiglie come quelle di Andrea, colpite da una gravissima disabilità associata a malattia rara". (Ren)