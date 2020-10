Ue: von der Leyen, bene McGuinness, tua esperienza sarà preziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso via Twitter le sue congratulazioni alla neo commissaria per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, l'irlandese Mairead McGuinness. "Molto bene McGuinness per aver convinto il Parlamento europeo a sostenerti per la carica di commissario. So che farai un ottimo lavoro sui servizi finanziari dell'Ue, in prima linea nei nostri sforzi di ripresa. La tua esperienza sarà molto preziosa", ha scritto von der Leyen.(Beb)