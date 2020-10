Nagorno-Karabakh: Russo (M5S), non diventi pretesto per risolvere questioni regionali, Armenia ritiri militari.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto nel Nagorno-Karabakh rischia di andare ben oltre la questione delle pretese territoriali armene. "Non c'è dubbio che sia necessario un immediato 'cessato il fuoco' da entrambe le parti, ma non è accettabile lasciare che qualcuno si mascheri dietro le circostanze per spingere paesi amici a risolvere questioni regionali": Così Giovanni Russo, membro della Commissione Difesa e Coordinatore dell'Intergruppo Parlamentare per la Valorizzazione della Industria della Difesa. "E' necessario – conclude Russo – iniziare a lavorare ad una soluzione di pace, che preveda il progressivo disimpegno delle forze militari armene dal territorio azerbaigiano. (Com)