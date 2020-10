Francia: Macron sui luoghi colpiti dal maltempo nelle Alpi marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, è arrivato a Tenda, piccolo comune nel dipartimento delle Alpi Marittime, per constatare di persona i danni provocati dal maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni sulla zona. Il capo dello Stato farà in seguito visita a Breil-sur-Roya puis à Saint-Martin-Vésubie, prima di recarsi a Nizza. Questa sera Macron terrà un'intervista al telegiornale delle 20:00 dell'emittente "Tf1". Secondo l'Eliseo, il presidente si esprimerà sulla situazione del dipartimento, per il quale è stato promesso un aiuto da parte dello Stato. Il maltempo ha provocato la morte di quattro persone, mentre altre tredici risultano disperse.(Frp)