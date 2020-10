Consulta: nessun incremento di pensione in caso di "presidenze brevi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale fa presente, in una nota, "con riferimento a informazioni errate e fuorvianti date nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda ieri sera, che - come risulta dalla 'Nota al bilancio' pubblicata sul sito della Corte costituzionale e come ormai è noto - nessun 'privilegio' previdenziale è connesso all'elezione dei presidenti della Corte costituzionale. In particolare, è assolutamente errato che vi sia un incremento di pensione per i presidenti che durano in carica pochi mesi. Anzi. L'indennità di rappresentanza - si legge nella nota -, che per legge spetta al presidente in misura pari a un 1/5 della retribuzione, 'concorre al trattamento pensionistico solo quando il mandato dello stesso presidente supera 10 mesi all'interno di un anno solare'".(Com)