Umbria: Bianconi (Misto), superbonus ristrutturazioni edilizie un successo

- “Considero il superbonus sulle ristrutturazioni edilizie, contenuto nel decreto rilancio approvato dal Senato, un successo e un segnale di attenzione fondamentale per i luoghi e le popolazioni del cratere che da quattro anni vivono una condizione di disagio e isolamento”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo Bianconi (misto) che ha aggiunto: “La casa è il bene primario di ogni famiglia e come tale deve essere considerata prioritaria in ogni tipo di intervento. Il nostro sforzo adesso dovrà essere rivolto alla rinascita e al sostegno, in direzione di una reale ripartenza, per tutte le aziende che rappresentano l’anima di quei territori. Senza lavoro non c’è futuro e non possiamo permetterci di avere città ricostruite, private tuttavia della loro essenza". (segue) (Ren)