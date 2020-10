Recovery fund: M5s Lazio, ruolo Regioni sia centrale su scelta progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assicurare un ruolo centrale alle Regioni nella scelta degli interventi; puntare anche sul contrasto al dissesto idrogeologico, tra gli interventi ambientali, oltre che sulla ripresa di imprese, turismo e cultura e al sostegno di lavoratori e famiglie; affiancare alla commissione Bilancio nei lavori per la ripartizione dei fondi e alla programmazione degli interventi anche le commissioni competenti sugli ambiti di intervento tematici che saranno fissati dalle linee guida nazionali; tenendo conto delle altre linee di fondi Ue, che nel frattempo partiranno, e delle relative finalità in modo da garantire la più ampia copertura possibile di progetti finanziabili". Questi, in sintesi, le osservazioni principali presentate dai consiglieri regionali M5s del Lazio, Valentina Corrado e Devid Porrello, al tavolo della commissione Bilancio sul Recovery Fund svoltasi oggi alla Pisana. "In attesa delle linee di indirizzo che definiranno gli ambiti di intervento finanziabili è fondamentale capire in via preliminare quale sarà il ruolo delle Regioni in questa partita, ovvero se avranno un ruolo centrale o marginale nell'approvazione degli interventi programmati e proposti. – dichiara Corrado - Le Regioni devono avere un ruolo centrale in quanto Enti di prossimità al territorio capaci di intervenire con proposte aderenti alla risoluzione di criticità irrisolte da anni proprio a causa della carenza di risorse regionali". (segue) (Com)