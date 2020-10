Recovery fund: M5s Lazio, ruolo Regioni sia centrale su scelta progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alle ipotesi, non ancora definitive, degli ambiti finanziabili, Corrado ha affermato:"Stupisce l'assenza del dissesto idrogeologico, visto anche l'orientamento della Commissione Europea sugli interventi legati all'ambiente. Sarà necessario partire dal settore del turismo e della cultura fortemente danneggiati dagli effetti della pandemia ma anche rafforzare gli investimenti a sostegno delle imprese che investono in innovazione e sostenibilità, settori funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi che migliorano la capacità di ricerca e di innovazione di tutto il territorio regionale". "La programmazione dei fondi Ue del Recovery Fund, che riguarderà il periodo 2021 – 2026, va accompagnata con la quella, quasi contemporanea, del periodo 2021 -2027 – aggiunge Porrello - in modo da poter spostare i vari progetti sull'una o sull'altra linea di finanziamento, in base alle diverse finalità, ed avere così una gestione delle risorse che garantisca la più ampia copertura finanziaria possibile di interventi. Occorre inoltre presente che gli investimenti del Recovery Fund devono produrre ricchezza a lunga scadenza, soprattutto tramite il settore ambiente (dalla mobilità sostenibile alla riconversione energetica e dei processi produttiva), in modo da permetterci così di allineare l'Italia all'Europa e da rendere le nostre imprese e amministrazioni più competitive sul piano internazionale". (Com)