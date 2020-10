Speciale difesa: assistente Difesa Usa a Taiwan, bilancio militare taiwanese insufficiente per "resilienza" contro la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di Taiwan per aumentare la spesa per la difesa di 1,4 miliardi di dollari è un passo nella giusta direzione ma insufficiente a garantire una difesa resiliente di fronte alla crescente minaccia cinese. Lo ha dichiarato, stando a quanto riferito dal quotidiano "The Straits Times", David Helvey, assistente segretario alla Difesa degli Stati Uniti per l'Asia orientale, in una conferenza online dell'industria della difesa ospitata dal Business Council Usa-Taiwan, sottolineando che le azioni dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) sono un test per la "capacità e preparazione di Taiwan di rispondere alla coercizione". Ad agosto, il governo taiwanese ha proposto una spesa militare di 66,7 miliardi di dollari per il prossimo anno, contro i 60,5 miliardi preventivati per quest'anno, un aumento di oltre il dieci per cento. "Le azioni del Pla sono reali e pericolose ma l'Esercito cinese non è imbattibile. Taiwan può, attraverso investimenti intelligenti, inviare un chiaro segnale a Pechino che la società taiwanese e le sue forze armate sono assolutamente impegnate nella difesa dell'Isola", ha spiegato Helvey. (Cip)