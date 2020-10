Speciale difesa: Alì (Fincantieri), anche Pmi esposte a minaccia devastazione informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati rappresentano asset strategici che spesso sono oggetto delle mire di assalitori che hanno essenzialmente due scopi: esfiltrare know how industriale oppure la devastazione informatica. Così Daniele Alì, vicepresidente di Fincantieri per la Sicurezza cyber, audito questa mattina in commissione Difesa al Senato. “Assistiamo sempre più spesso a processi di devastazione informatica: una piaga che sta colpendo anche la struttura delle Pmi attraverso software complessi in grado di devastare sistemi informativi chiedendo in cambio riscatti a cui spesso aziende che non hanno una adeguata strutturazione informatica sono costrette a cedere”, ha spiegato. (Ems)