Covid: Bernini (FI), governo in ritardo su terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "a metà maggio, con il decreto Rilancio, il governo ha stanziato 1,1 miliardi per mettere in sicurezza 7.500 posti letto di terapia intensiva che durante l’emergenza erano stati sistemati in modo provvisorio per assistere i pazienti Covid. Siamo a ottobre, con la seconda ondata del virus in atto, ma di cantieri non ne è stato ancora aperto neanche uno. A cosa è dunque servito in questi mesi lo stato di emergenza?”.(com)