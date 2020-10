Iran: Borrell, faremo il possibile per piena attuazione accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea farà il possibile per garantire il mantenimento e la piena attuazione dell'accordo sul nucleare iraniano. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel dibattito in aula plenaria dedicato all'Iran. Borrell ha ricordato che la pandemia di Covid, che ha provocato 27mila morti, aggrava la situazione economica del paese. L'Alto rappresentante ha sottolineato che le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi) prevedono il Pil a -10 per cento per quest'anno e la disoccupazione al 16 per cento. Inoltre, "l'Iran ha scarsità di materiali medici e di dispositivi per la protezione individuale" e questa carenza provoca delle difficoltà ulteriori nel "contrasto al Covid". L'Ue, ha specificato Borrell, ha dato aiuti e ha chiesto che le sanzioni reintrodotte non impattino negativamente sull'accesso agli aiuti umanitari. Tutto questo ha un "impatto politico" per Borrell. "Facciamo il possibile perché resti aperto il canale diplomatico" con Teheran, ha spiegato Borrell, che ha evidenziato una "evoluzione preoccupante" sul fronte del rispetto dei diritti umani: condanne a morte e oppositori politici incarcerati. Per Borrell si deve "porre fine alle prassi di libero arbitrio e ai soprusi da parte dello Stato" e "nessuno deve essere manipolato". (segue) (Beb)