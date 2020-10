Iran: Borrell, faremo il possibile per piena attuazione accordo sul nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Jcpoa (l'accordo sul nucleare raggiunto nel 2015), "continueremo a fare il possibile per garantire il mantenimento e la piena attuazione di tutte le parti" dell'accordo. "E' nel nostro interesse", ha continuato Borrell. "Sebbene oggi il materiale nucleare in mano all'Iran sia superiore rispetto a 2 anni fa, siamo lontani dalle quantità di uranio arricchito di cui il paese disponeva prima dell'accordo. E questo grazie al Jcpoa", ha detto. Per Borrell, perdere l'accordo significa perdere ogni informazione sul programma nucleare iraniano, dato che il paese è sottoposto ai controlli dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), "con centinaia di ispezioni che vengono fatte ogni anno". Borrell ha sottolineato che 13 paesi del Consiglio di sicurezza dell'Onu, tra cui tutti i paesi dell'Ue hanno respinto il ripristino delle sanzioni "e pensano che sia importante conservare l'accordo". Questo perché introdurre "le sanzioni equivale a terminare l'accordo". (Beb)