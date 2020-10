Turismo: Franceschini, sostenibilità centrale nella strategia di rilancio del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Valore Paese Italia "accomuna in un unico, potente strumento tutte le iniziative condotte finora per rendere disponibile il demanio pubblico inutilizzato al necessario sviluppo del turismo diffuso, consapevole della immensa ricchezza dei nostri territori e capace di apprezzare luoghi, paesaggi e siti culturali poco conosciuti". Così il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, commenta in una nota la presentazione odierna dell'iniziativa condivisa promossa da Mibact, ministero dell'Ambiente, ministero delle Infrastrutture, Ferrovie dello Stato, Fondazione FS, Invitalia, Istituto credito sportivo, Anas e Anci per recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico coniugando turismo, cultura e mobilità dolce. (segue) (Com)