Turismo: Franceschini, sostenibilità centrale nella strategia di rilancio del settore (2)

- "Dimore, case cantoniere, ferrovie storiche, fari, torri, edifici costieri, cammini e percorsi - ha detto ancora il ministro - possono e devono costituire le infrastrutture del turismo di domani. Quando, finita l'emergenza, i flussi turistici dall'estero torneranno più impetuosi che mai nel nostro Paese, dobbiamo trovarci pronti ad attuare quello che con il Piano strategico del turismo abbiamo indicato: la promozione di quelle realtà straordinarie che rendono l'Italia forte e conosciuta nel mondo e di cui il territorio è ricco. Chi verrà nel nostro Paese vorrà vivere un'autentica esperienza di vita italiana, apprezzando la nostra cucina, visitando i nostri musei, passeggiando per i nostri borghi. Un turismo diverso da quello finora conosciuto, davvero sostenibile e in grado di portare crescita armoniosa alle comunità. Con Valore Paese Italia - ha concluso il ministro - ci prepariamo al turismo di domani". (Com)