Ue: Battilocchio (FI), Italia torni protagonista

- E' necessario che l'Italia "recuperi la sua centralità strategica nell'ambito dell'Unione europea". Lo affermato il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, intervenendo in Aula alla Camera. "Siamo uno dei Paesi fondatori ma nel tempo abbiamo perso peso specifico nel processo decisionale - ha ricordato -. Ora si apre una stagione importante e speriamo davvero che il nostro Paese sia all'altezza della sfida e sappia cogliere le opportunità che le Istituzioni mettono a disposizione in questa fase straordinaria e di emergenza. Va accolta la proposta della Presidente Von der Leyen e preparare find da ora il vertice europeo sulla salute che si svolgerà in Italia nel 2021 per costruire un'Unione della sanità, rivedendo le competenze che fino ad oggi in materia sono nazionali". (com)