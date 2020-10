Romania: vice premier Turcan, Pnl intende ottenere "maggioranze funzionali" a livello locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ottenere maggioranze funzionali nei consigli locali, il Partito nazionale liberale (Pnl) intende avere come partner l'Alleanza formata dall'Unione salvate la Romania e il Partito Plus (Usr-Plus), insieme al Partito movimento popolare (Pmp). Lo ha annunciato il vice primo ministro romeno Raluca Turcan all'emittente televisiva privata "B1 Tv". "Abbiamo preso questa decisione di cercare di ottenere alcune maggioranze funzionali avendo come principali partner nell'amministrazione locale i partiti Usr-Plus e Pmp", ha detto Turcan, secondo cui senza una maggioranza nei consigli locali, i progetti, che sono "il risultato di un lavoro di squadra", non possono essere realizzati. (Rob)