Umbria: Fora (Patto civico), quando verranno distribuiti i vaccini antinfluenzali?

- “Quando verranno distribuiti i vaccini antinfluenzali e perché le dosi richieste non sono arrivate nei tempi previsti”. È quanto ha chiesto il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) annunciando la presentazione di una interrogazione sulla campagna per le vaccinazioni antinfluenzali 2020-2021. Nell’atto Fora ha interrogato la giunta umbra per conoscere “quali sono le tempistiche di distribuzione delle dosi vaccinali nei diversi distretti della nostra Regione; quali urgenti provvedimenti intende adottare la Regione al fine di reperire quantitativi utili di vaccini per soddisfare tutte le numerose e maggiori richieste rispetto al passato; e quali problemi sono stati riscontrati fino ad ora per il reperimento delle dosi richieste e non ancora pervenute nei tempi previsti dalla programmazione”. “L’emergenza Covid-19 – ha ricordato Fora - ha reso indispensabile rafforzare le campagne di vaccinazioni, per ridurre le infezioni respiratorie nella popolazione e rendere più facile la diagnosi differenziale. Per questo le Asl, a detta dell’assessore Luca Coletto, hanno acquistato il 50 per cento in più di vaccini rispetto allo scorso anno, mettendoli a disposizione già da ottobre, con l’obiettivo di sottoporre a vaccinazione almeno il 75 per cento della popolazione a rischio. Però, nonostante le rassicurazione dell’Assessore, giungono diverse segnalazioni che al momento in alcune zone della regione solo la settimana scorsa sarebbero giunte dosi di vaccini destinate agli over 65. In altre zone sarebbero in corso di distribuzione solo in questa settimana e in altre ancora si stanno distribuendo". (segue) (Ren)