Umbria: Fora (Patto civico), quando verranno distribuiti i vaccini antinfluenzali? (2)

- "Ma – ha proseguito Fora - al momento non ci sarebbero i quantitativi necessari e si sta registrando un ritardo complessivo nella consegna dei vaccini. E questo sia per quelli relativi agli over 65, per i quali si parlerebbe di consegne complete solo dopo il 10 dicembre, che per la consegna dei quantitativi necessari per i vaccini per bambini 6 mesi-3 anni. Secondo articoli della stampa locale sarebbero solo 4mila le dosi che a breve si potrebbero trovare nelle farmacie umbre a disposizione dei soggetti che dietro presentazione di ricetta medica potrebbero farne richiesta. I medici di medicina generale per effettuare le vaccinazioni, rispettando le normative di sicurezza covid19, devono procedere mediante appuntamento e quindi sarebbe opportuno diffondere nella campagna di comunicazione pubblica anche le date certe in cui sarà possibile procedere alla vaccinazione per le diverse categorie interessate nelle zone della nostra regione e non limitarsi a generiche indicazioni". "Questo – conclude - anche per evitare le massicce richieste a farmacie e medici da parte dei cittadini che pensano che già oggi siano disponibili tutte le tipologie di vaccini per tutte le categorie interessate”. (Ren)