Spagna: premier Sanchez presenta piano per ripresa da 72 miliardi ed 800 mila posti lavoro

- La mobilitazione di 72 miliardi di euro di fondi europei dal 2021 al 2023 e la creazione di 800 mila posti di lavoro: questi i pilastri del nuovo piano per la ripresa, la trasformazione e la resilienza economica presentato oggi dal primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, al palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo), che nei prossimi giorni sarà inviato a Bruxelles. "Dobbiamo mobilitare tutte le energie nazionali disponibili e fare un passo avanti per trasformare il duro colpo della pandemia in un'opportunità", ha affermato il premier, aggiungendo che questo piano, che secondo le stime dovrebbe consentire un impatto aggiuntivo annuo di 2,5 punti sulla crescita, "deve essere attuato il prima possibile" con l'approvazione tempestiva del bilancio generale dello Stato. Il premier ha chiarito che i maggiori investimenti saranno focalizzati sulla transizione energetica (37 per cento) e sulla digitalizzazione (31 per cento). Su questo punto Sanchez ha dichiarato che sarà garantita la copertura 5G per il 75 per cento della Spagna e la formazione digitale per 150 mila dipendenti pubblici. Il piano promuoverà poi investimenti per favorire la modernizzazione del turismo, la formazione continua e le politiche per la parità di genere. (segue) (Spm)