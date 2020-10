Spagna: premier Sanchez presenta piano per ripresa da 72 miliardi ed 800 mila posti lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento Sanchez ha sottolineato che mai come oggi il paese abbia bisogno di "unità", aggiungendo di non pretendere "un sostegno cieco e acritico" ma una "collaborazione minima" che permetta di mettere fine a "qualsiasi blocco istituzionale nell'interesse generale". In tal senso si è appellato alla "responsabilità" del Congresso dei deputati" ed ha garantito che i fondi saranno erogati in modo "agile e trasparente" attraverso un decreto legge che sarà approvato a breve e che "eliminerà gli ostacoli amministrativi e le strozzature" che possono rallentare il processo. Per assicurare la massima trasparenza, inoltre, sarà creata una commissione interministeriale di controllo e sarà riattivata la conferenza sui fondi europei con le comunità autonome ed i comuni. Sanchez, infine, ha ringraziato le grandi aziende per l'impegno profuso nei mesi mesi particolarmente difficili dello stato di emergenza assicurando che il piano "migliorerà le capacità industriali del nostro paese e Ringiovanirà il nostro tessuto produttivo". "L'industria ha bisogno di un maggiore sostegno da parte delle istituzioni pubbliche", ha concluso. (Spm)