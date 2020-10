Fase 3: Provenzano, scaricare Immuni anche al Sud, piccolo gesto di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Peppe Provenzano pubblica su Twitter una cartina dell'Italia degli utenti suddivisi per Regioni della app Immuni, da cui emerge che le percentuali di Calabria, Campania e Sicilia sono le più basse. "Questa cartina - commenta - segna un divario che, davvero, non possiamo permetterci. Per fortuna possiamo colmarlo molto facilmente, basta scaricare Immuni. Un piccolo gesto di responsabilità nei confronti di noi stessi, degli altri e del nostro Paese. Impegnamoci tutti, nessuno escluso".(Rin)