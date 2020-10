Speciale difesa: Alì (Fincantieri), difficile far valere concetto di diritto nel dominio digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dominio digitale rappresenta un teatro di guerra particolare, che non presenta linee di demarcazione territoriale e in cui è difficile far valere un concetto di diritto. Così Daniele Alì, vicepresidente di Fincantieri per la Sicurezza cyber, audito questa mattina in commissione Difesa al Senato. “In questo contesto si stanno svolgendo guerre sempre più efferate, finalizzate essenzialmente a rubare know how o a destabilizzare asset strategici attraverso la devastazione informatica”, ha detto, introducendo poi la particolarità del “principio di asimmetria”. Gli attuali attaccanti, ha spiegato, sono in grado di creare danni incredibili attraverso tecnologie sempre più vantaggiose dal punto di vista economico. “Ciò impone alle aziende accorgimenti particolari dal momento che i sistemi di difesa costano più di quelli d’attacco”, ha concluso. (Ems)