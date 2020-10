Speciale difesa: Russia testa con successo missile ipersonico Zirkon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo ha testato il missile da crociera ipersonico Zirkon. Lo ha annunciato il capo di Stato maggiore, Valerij Gerasimov, in un incontro con il presidente Vladimir Putin. Lo Zirkon è stato lanciato dalla fregata Admiral Gorshkov nel Mar Bianco e ha colpito con successo un bersaglio nel Mare di Barents, a una distanza di 450 chilometri. Il filmato è stato pubblicato dal ministero della Difesa. Lo Zirkon viaggia a una velocità media di 1,6 chilometri al secondo, ovvero 5.700 chilometri orari. Al picco, la velocità supera i 9.500 chilometri orari. L'altitudine massima di volo registrata è di 28 chilometri. Al completamento dei test di stato, il sistema d'arma ipersonico entrerà in servizio nei sottomarini e nelle navi di superficie della Marina nel periodo 2020-21, ha precisato Gerasimov. Il lavoro sul sistema ipersonico Zirkon e i suoi test di successo rappresentano un grande passo aventi non solo per le forze armate russe, ma per l'intero paese, ha affermato a sua volta il presidente russo. "Questo lavoro – lo sappiamo – è un enorme sforzo dei nostri scienziati, progettisti di talento, specialisti militari. È una tappa importante per dotare le forze armate dei sistemi più recenti", ha aggiunto il presidente. (Rum)