Ciclismo: Polizia stradale accompagna Giro d'Italia

- E' partito da Monreale (Pa), il 103esimo Giro d'Italia e come ogni anno, la Polizia stradale accompagnerà i ciclisti per tutti i 3497,9 km della competizione che si concluderà il prossimo 25 ottobre a Milano. Quest'anno la Polizia Stradale è presente con 26 motociclisti e 10 operatori in auto, che scorteranno il Giro dei professionisti per le 21 tappe che attraverseranno il nostro Paese. Altri 12 operatori, di cui 8 motociclisti seguiranno gli atleti impegnati nel Giro e-bike. Saranno poi 7 le tappe nel corso delle quali saranno premiati gli operatori della Specialità nell'ambito della nona edizione degli "Eroi della sicurezza", il riconoscimento di Autostrade per l'Italia Spa, dedicato a coloro che si sono distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali (tappe di Giovinazzo (Ba) del 10 ottobre, S. Salvo (Ch) dell'11ottobre, Porto S. Elpidio (Fm) del 14 ottobre, Cesenatico (Fc) del 15 ottobre, Conegliano (TV) del 17 ottobre, Base Aerea di Rivolto - Piancavallo (Pn) del 18 ottobre, e Cernusco (Mi) del 25 ottobre. (Ren)