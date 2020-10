Cultura: Istituto Tel Aviv e Terra Sancta Organ Festival presentano concerto Manelli e D'Anna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di Cultura di Tel Aviv, in collaborazione con il Terra Sancta Organ Festival della custodia di Terra Santa, presenta domani, 8 ottobre, alle ore 17 israeliane (le 16 in Italia) un concerto del maestro organista Cecilia Pia Manelli (organista titolare del Santo Sepolcro) e del maestro violoncellista Lucia D’Anna (già violoncellista dell’Orchestra Sinfonica “La Verdi” di Milano e docente di violoncello presso l’Istituto Magnificat di Gerusalemme), registrato presso la Chiesa di San Pietro di Giaffa. Lo riferisce oggi il sito internet della Farnesina. Il programma è composto da brani di compositori italiani ed è stato eseguito sull’organo più antico di Israele (Agati Nicomede e Fratelli, Pistoia 1847). Il concerto, registrato in assenza di pubblico a causa delle restrizioni imposte dalle autorità israeliane per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, sarà trasmesso sul canale Youtube del Terra Sancta Organ Festival e diffuso attraverso tutti i canali di comunicazione dell’Iic. I concerti del Terra Sancta Organ Festival si svolgono presso le chiese e i santuari della Terra Santa, ma tutti sono invitati, qualsiasi sia l’appartenenza religiosa: il Terra Sancta Organ Festival è infatti una delle rare occasioni in Medio oriente e nel Levante dove è possibile ascoltare il suono di un organo a canne al di fuori del suo normale contesto liturgico. È organizzato dalla Custodia di Terra Santa nelle terre in cui le comunità dei frati francescani sono state attive per secoli e rappresenta l’unico festival musicale a svolgersi in Israele, Palestina, Libano, Cipro e diversi altri Paesi del Medio Oriente e del Levante. (segue) (Res)