Cultura: Istituto Tel Aviv e Terra Sancta Organ Festival presentano concerto Manelli e D'Anna (2)

Cecilia Pia Manelli è l'organista ufficiale della Basilica del Santo sepolcro di Gerusalemme. Diplomata in pianoforte e organo e composizione organistica presso il Conservatorio di musica di Frosinone e in composizione presso il Conservatorio di musica di Benevento. Nel 2011 ha conseguito il dottorato in canto gregoriano presso il Pontificio istituto di musica sacra di Roma e nel 2015 la licenza in teologia liturgica presso la Pontificia università della Santa croce a Roma. Il 25 maggio 2020 ha conseguito il dottorato in teologia con specializzazione in teologia Liturgica presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Oltre all'attività di musicista (concerti in Italia e all'estero, pubblicazioni di Cd con il coro delle Suore francescane dell'Immacolata, convegni e seminari), collabora con varie riviste, sia di natura musicale che teologica. Da marzo 2019 è organista ufficiale della Basilica del Santo sepolcro di Gerusalemme.