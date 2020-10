Cultura: Istituto Tel Aviv e Terra Sancta Organ Festival presentano concerto Manelli e D'Anna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucia D’Anna, nata a Varese, inizia giovanissima gli studi musicali, dedicandosi subito al violoncello. Ha studiato al Conservatorio G. Verdi di Milano con Marco Bernardin. Ha conseguito il "bachelor" in violoncello e il master in violoncello e insegnamento presso il conservatorio di Lugano nella classe di Taisuke Yamashita e Mattia Zappa. Ha studiato violoncello e viola da gamba con Myrna Herzog. Ha partecipato a numerose masterclass tenute da Wieland Kujken, Julius Berger, Lucas Fels, Zvi Plesser. Ha concluso il biennio orchestrale all'accademia del Teatro alla Scala. Suona da molti anni con l'orchestra sinfonica La Verdi di Milano. Lucia D’Anna ha un profondo interesse sia per la musica contemporanea che per la musica barocca. Ha eseguito numerose prime di compositori contemporanei. Suona regolarmente, violoncello barocco e viola da gamba, con la Jerusalem Baroque Orchestra, l'ensemble Phoenix e altri ensemble di musica barocca. Attualmente insegna violoncello e materie teoriche al Magnificat Institute di Gerusalemme e al Conservatorio nazionale palestinese Edward Said di Gerusalemme. (Res)