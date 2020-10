Decreto Agosto: Gelmini, monocameralismo di fatto lesione costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cosiddetto decreto agosto, che dovrà essere convertito entro lunedì prossimo, è stato licenziato ieri dal Senato". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Per esaminare, emendare e votare un provvedimento di 115 articoli con i quali si impegnano 25 miliardi di euro (in pratica una legge finanziaria) la Camera dei deputati avrà a disposizione meno di una settimana - osserva -. Uno scandalo che lede la Costituzione e introduce di fatto il monocameralismo: il governo porrà l'ennesima fiducia per ottenere la conversione in legge all'ultimo tuffo. E nonostante tutto ciò hanno ancora l'audacia di parlare di collaborazione istituzionale e di rispetto del Parlamento".(com)