Urbanistica: cessione aree esterne ex Mercati generali per strade, ok in commissione Roma

- È iniziato stamattina l'iter nelle commissioni capitoline della delibera propedeutica all'avanzanzamento del progetto di riqualificazione degli ex Mercati Generali di Roma e che prevede l'acquisizione a patrimonio a titolo gratuito - da parte del Campidoglio - di alcune aree circostanti al complesso degli ex mercati e sulle quali dovranno essere sviluppate opere di viabilità pubblica. Il passaggio nelle commissioni è cominciato dall'Urbanistica, presieduta dal consigliere M5s Carlo Chiossi, che ha espresso parere favorevole a maggioranza. L'accesso e l'uscita dal nuovo Centro di aggregazione giovanile che sorgerà nell'area degli ex Mercati generali saranno regolati da un collegamento viario che rientra nel progetto "Piano urbano Ostiense-Marconi" già approvato e che prevede - si legge nelle considerazioni alla delibera - la realizzazione di una strada che partirà in contiguità con il tracciato ferroviario, procederà al di sotto dell'impalcato del ponte Settimia Spizzichino, sarà per un tratto parallelo alla Circonvallazione Ostiense per poi proseguire tra l'area del Dco Garbatella, di proprietà di Atac, e un'area della Croce rossa italiana, fino a immettersi su via degli Argonauti. L'area di proprietà di Atac contemplata nella proposta di delibera e che dovrà passare al Comune di Roma è di 2.489 mq e Atac ha già confermato la disponibilità alla cessione. Domani l'atto sarà al vaglio di una seduta congiunta delle commissioni Mobilità e Lavori pubblici. (Rer)