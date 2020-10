Lombardia: Regione sottoscrive patto per sviluppo sostenibile con cluster energia e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sottoscrizione del Protocollo dello sviluppo sostenibile rappresenta un grande patto tra istituzioni e imprese nel conseguire obbiettivi di sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento del territorio e un impegno dal basso da parte di cittadini e imprese. Le sfide che oggi dobbiamo affrontare sono la transizione verso la sostenibilità, l'economia circolare, l'energia da fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile. Regione Lombardia vuole accompagnare questa transizione, che è prioritaria per il nostro territorio regionale e per l'Italia. E che vede le imprese come protagoniste". Lo ha affermato l'assessore all'Ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, in occasione della sottoscrizione del Protocollo regionale per lo Sviluppo sostenibile da parte del cluster lombardo per l'energia e l'ambiente - Lombardy Energy Cleantech Cluster. "Regione Lombardia - ha continuato l'assessore - sta lavorando alla strategia di sviluppo sostenibile in un orizzonte che guarda all'agenda 2030 dell'Onu e agli obiettivi di neutralità climatica fissati per il 2050. Il percorso verso lo sviluppo sostenibile avrà un impatto paragonabile a quello della rivoluzione industriale e non potrà basarsi su una logica di breve periodo". (segue) (com)