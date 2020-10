Lombardia: Regione sottoscrive patto per sviluppo sostenibile con cluster energia e ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, guardiamo con favore alla partecipazione delle imprese, delle istituzioni, dei territori, dei cittadini, che devono essere coinvolti in questa transizione verso un nuovo modello di sviluppo. Un modello che non si può calare dall'altro con leggi e decreti - ha ribadito Cattaneo - ma deve vedere la partecipazione attiva dei soggetti protagonisti della transizione verso questo nuovo modello di sviluppo. In Lombardia lo stiamo facendo con il coinvolgimento di tutti i soggetti nelle attività dell'Osservatorio del Protocollo per lo sviluppo sostenibile". "L'ambiente - ha ricordato l'assessore - è sicuramente protagonista, anche se la sostenibilità guarda a tutti gli ambiti e si incrocia bene con la simbiosi industriale. Che chiede un approccio cooperativo a tutte quelle imprese che guardano a un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità e sull'economia circolare. Ed è per questo motivo che Regione Lombardia ha voluto un Protocollo per lo sviluppo sostenibile. Proprio per trasformare questi impegni in azioni concrete che guardano alla sostenibilità. Il Protocollo è stato, inoltre, proposto all'interno del programma 'Acceleration Action' delle Nazioni Unite con un impegno di monitoraggio e di reporting dei risultati conseguiti dall'azione di tutti gli attori lombardi". "Tra poche settimane - ha concluso Cattaneo - queste esperienze saranno protagoniste all'interno del Forum per lo sviluppo sostenibile che sarà organizzato da Regione Lombardia". (com)