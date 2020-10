Sanità: D'Amato, Auguri al nuovo CdA della Fondazione Gemelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero rinnovare i migliori auguri al nuovo CdA della Fondazione Gemelli e al nuovo presidente Carlo Fratta Pasini. Il Policlinico Gemelli è parte sostanziale del Sistema sanitario regionale e in questo momento è fortemente impegnato nell'affrontare l'emergenza Covid-19 con il Covid Hospital Columbus perno del contrasto alla pandemia". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)