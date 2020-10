Nigeria: compagnia petrolifera Nnpc, deregolamentazione alimenterà una sana concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici della compagnia petrolifera Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc) hanno espresso il loro sostegno alla decisione delle autorità di Abuja di eliminare il sussidio governativo sul carburante e hanno invitato gli attori del settore a promuovere l'industria locale. Nell'intervento tenuto ieri alla cerimonia di inaugurazione della "Settimana 2020" dell'African Refiners Association (Ara), l'amministratore delegato di Nnpc Mele Kyari ha sostenuto che il processo di deregolamentazione del settore alimenterà una sana concorrenza, aumentando gli investimenti nell'ambito della raffinazione e facilitando una "crescita esponenziale" delle capacità di raffinazione della nazione. Pur riconoscendo che l'idea della stabilizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi - ottenuta negli anni Settanta con l'introduzione di sussidi per il carburante - era "nobile", Kyari ha detto che questa politica è diventata negli anni "un enorme onere finanziario" per il Paese. Primo produttore di petrolio in Africa con circa 2 milioni di barili al giorno, la Nigeria dispone infatti di pochissime raffinerie sul suo territorio ed è per questo obbligata a reimportare quasi la totalità del carburante che viene consumato quotidianamente dai suoi 180 milioni di abitanti. Per sanare questa situazione, il governo si è caricato per anni della maggior parte dei costi di importazione petrolifera con un sistema di sussidi che permettevano - in tempo normale - ai consumatori di comprare la benzina al prezzo di circa 0,34 euro, la metà del vicino Benin. La decisione del governo di sospendere questo sussidio - attivo sul prezzo del Premium motor spirit (Pms), la normale benzina - ha sollevato forti proteste da parte della popolazione. (Res)