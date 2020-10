Italia: Commissione Ue, sì a 1,7 miliardi di euro da Fesr contro effetti pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato la modifica di tre programmi operativi della politica di coesione dell'Unione europea in Italia mobilitando quasi 1,7 miliardi di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Questi emendamenti, che riguardano due programmi nazionali, "Imprese e competitività" e "Infrastrutture e reti" e il programma regionale Piemonte, libereranno i fondi dell'Ue per combattere gli effetti della pandemia di coronavirus contribuendo alla ripresa del paese. Per la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, "con questi emendamenti, l'Italia può continuare a beneficiare delle innovative misure di sostegno offerte dalla Coronavirus Response Investment Initiative". Insieme al sostegno del sistema sanitario della Regione Piemonte, la maggior parte dei finanziamenti dei tre programmi saranno messi a disposizione del capitale circolante delle piccole e medie imprese locali, principalmente attraverso garanzie sui prestiti tramite il Fondo nazionale di garanzia. Le modifiche di questi programmi operativi aumenteranno anche temporaneamente il tasso di cofinanziamento al 100 per cento per le azioni ammissibili, aiutando così i beneficiari a superare la scarsità di liquidità nell'attuazione dei loro progetti. La modifica dei programmi è possibile grazie all'eccezionale flessibilità offerta dalla Coronavirus Response Investment Initiative (Crii) e dal Coronavirus Response Investment Initiative Plus (Crii+), che consente agli Stati membri di utilizzare i finanziamenti della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia. (Beb)