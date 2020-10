Il potere d'acquisito degli insegnanti? Immobile da almeno 4 anni. La richiesta è di un aumento immediato di 450 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato il momento di adeguare gli stipendi della scuola all'inflazione con una salario minimo di cittadinanza, di prevedere per il personale indennità minima di dieci euro giornaliere per rischio biologico in tempo di Covid-19, di stabilire risorse nella legge di bilancio per aumenti di ulteriori 50 euro rispetto ai cento euro già stanziati. E' quanto si legge in un comunicato del sindacato Anief."In questo modo - sostiene il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico - nel prossimo contratto potremmo dare aumenti di 450 euro mensili a ogni dipendente dei nostri istituti". Il gap di mille euro medi in meno al mese rispetto alla media Ue rimane intatto e "si confermano significative le differenze tra i Paesi europei negli stipendi tabellari iniziali degli insegnanti: i compensi possono infatti variare, a seconda del Paese, da 5 a 80 mila euro lordi all’anno". Scorrendo il Rapporto Eurydice 2020, prosegue il sindacato "risultano infatti decisamente più alti gli stipendi iniziali degli insegnanti in Belgio, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Scozia. Stipendi ancora maggiori si registrano in Paesi con Pil pro-capite alto: Danimarca, Germania, Lussemburgo, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia".Le stime europee indicano che gli stipendi dei nostri prof possono aumentare di circa il 50 per cento solo dopo 35 anni di servizio, aggiunge il sindacalista con un potere di acquisto degli insegnanti è rimasto più o meno lo stesso negli ultimi 4 anni. Anief "reputa indispensabile avviare al più presto la trattativa per il rinnovo del contratto del comparto scuola, al fine di procedere con l’assegnazione di aumenti stipendiali veri a tre cifre, come accordato dai ministri Marco Bussetti prima (aprile 2019) e Lorenzo Fioramonti (nella seconda parte dello stesso anno)". (Rin)