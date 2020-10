I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiumicino: Califano (Pd), da Regione 150 mila euro per rimuovere barconi dal Tevere - "Dopo un lungo lavoro sono davvero felice di poter annunciare che oggi la Regione ha stanziato 150mila euro per la rimozione di 5 relitti lungo le sponde del Tevere nel Comune di Fiumicino". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito democratico del Lazio, Michela Califano. "Si tratta di un impegno che sento mio e che stiamo portando avanti da tempo lungo tutte le sponde del Tevere - dice anche Califano- per liberarlo dalle decine di imbarcazioni semiaffondate o abbandonate che inquinano le acque e mettono in pericolo la navigazione dei natanti oltre a rappresentare un grave rischio idrogeologico nei periodi di piena del Tevere". "In particolar modo - continua Califano nella nota - la Regione fa la sua parte per i relitti di cui non si riesce a individuare il proprietario. Mentre per le altre imbarcazioni la rimozione e la bonifica, svolta dalla Capitaneria di Porto che ringrazio per il suo costante operato, sarà a carico dei proprietari. Le 5 imbarcazioni fanno parte di una lista più ampia che la Regione ha stilato, insieme alla Capitaneria di Porto e agli enti locali, lungo tutte le sponde del Tevere. Si tratta di imbarcazioni abbandonate da anni, nascoste tra la vegetazione. Un impegno importante per ridare dignità al nostro fiume. Un ringraziamento infine all'assessorato e agli uffici regionali Lavori pubblici e Difesa del suolo per l'attenzione verso questa problematica". (Rer)