I fatti del giorno - Italia

- Covid: oggi Cdm con proroga stato emergenza, subito obbligo mascherine - Dovrebbe slittare di una settimana il nuovo Dpcm per prolungare le misure anti-Covid. E' questo l'orientamento del governo che però intende far scattare da subito l'obbligo di mascherina all'aperto. È stato infatti rinviato a questa mattina il Consiglio dei ministri che ieri avrebbe dovuto emanare il provvedimento. Fumata bianca che non c'è stata a causa del mancato raggiungimento del numero legale alla Camera per votare la risoluzione di maggioranza sulla gestione della pandemia, dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. Con oltre 40 deputati in isolamento fiduciario per Covid e il centrodestra che non ha partecipato al voto, la seduta è stata infatti rinviata a oggi. Il caos di ieri alla Camera ha così fatto slittare tutto. Per questo il governo ha due ipotesi al vaglio: la prima un decreto-cornice (con la proroga dello stato d'emergenza) e il conseguente Dpcm, o un Dpcm ponte fino al 15 ottobre, termine di scadenza dell'attuale stato di emergenza. Il governo deciderà come procedere in base al voto della Camera fissato oggi per le 10. L'obbligo delle mascherine all'aperto potrebbe invece essere introdotto già a partire da oggi. La misura - che dovrebbe prevedere sanzioni amministrative dai 400 ai mille euro - troverà spazio nel decreto con cui il governo prorogherà lo stato di emergenza fino a gennaio 2021.Covid: Aula Camera approva risoluzione maggioranza su proroga stato emergenza - L’Aula della Camera con 253 voti favorevoli, tre contrari e 17 astenuti ha approvato la risoluzione di maggioranza che impegna il governo a prorogare lo stato di emergenza determinato dal Covid-19 fino al 31 gennaio 2021. La votazione si è svolta questa mattina dopo che ieri, dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza sulle nuove misure anti-contagio, per due volte era mancato il numero legale. La risoluzione, fra l'altro, chiede l'estensione in tutta Italia dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e di verificare "la necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione", tra cui il potenziamento del sistema di tracciabilità dei contagi. E’ stata invece respinta con 256 voti contrari e 202 favorevoli la risoluzione dell'opposizione. In quest’ultima, i senatori della minoranza chiedevano “un ampio e approfondito dibattito parlamentare sulla effettiva necessità e opportunità" della proroga e contestavano l’uso dei Dpcm, suggerendo di fare ricorso al decreto legge.Scuola: Iss, trasmissione Covid-19 monitorata e molto limitata - Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in un messaggio su Twitter ha voluto sottolineare che "la trasmissione di Covid-19 negli studenti e nel personale scolastico è strettamente monitorata e a oggi risulta molto limitata. I protocolli stanno funzionando. Continuiamo a lavorare perché i ragazzi vadano a scuola", ha aggiunto.Istat: in Italia fase di recupero, segnali confortanti da ordini ed export - Nei mesi estivi, l’attività economica a livello internazionale ha evidenziato una decisa ripresa, diffusa in modo eterogeneo tra i paesi. Il quadro globale continua però a essere dominato dalle difficoltà e incertezze derivanti dall’evoluzione della pandemia, il cui recente riacutizzarsi potrebbe condizionare in misura significativa lo scenario a breve termine. Così l'Istat nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. In Italia, alla fase di recupero della produzione industriale si affiancano segnali confortanti per gli ordinativi e le esportazioni. Anche il settore delle costruzioni e il mercato immobiliare mostrano una certa dinamicità. Ad agosto, l’occupazione torna ad aumentare per il secondo mese consecutivo mentre si riducono marginalmente la disoccupazione e l’inattività, quest’ultima ancora su livelli più elevati di quelli di gennaio. Debolezza della domanda assieme a effetti diretti e indiretti della caduta delle quotazioni dei prodotti energetici consolidano la fase deflativa dei prezzi al consumo. Si attenua ulteriormente l’inflazione di fondo, risultata nulla a settembre per il calo dei prezzi nei servizi. A settembre, si registra un ulteriore miglioramento della fiducia dei consumatori e delle imprese che, nella manifattura, segnalano la presenza di ostacoli alle esportazioni e alla produzione, ancora condizionata, secondo i giudizi degli imprenditori, da insufficienza di domanda.Sicurezza: Alì (Fincantieri), riscrivere paradigma per ovviare a rischi smart working - Lo smart working ha determinato importanti trasformazioni all’interno delle aziende: la ragione per cui viene spesso associato a rischi di sicurezza è che tradizionalmente il concetto è parte dell’infrastruttura aziendale. Così Daniele Alì, vicepresidente di Fincantieri per la Sicurezza cyber, audito questa mattina in commissione Difesa al Senato. “Se in passato il lavoro veniva associato ad un ufficio lo era anche l’infrastruttura informatica di protezione: quando si è presenti in ufficio si è anche protetti”, ha spiegato, sottolineando che tale paradigma è tuttavia venuto a mancare con l’avvento dello smart working. “Bisogna quindi cambiarlo e consentire l’accesso ai sistemi di sicurezza anche con impianti domestici, il cui livello di sicurezza è lasciato un po’ al caso, lavorando per impedire che la superficie attaccabile dell’azienda si estenda in maniera indefinibile”, ha aggiunto.(Rin)